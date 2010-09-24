Придумать и нарисовать "иконки" для сайта

Здравсвтуйте, имеется сайт, в нем есть раздел "акции и скидки" . Всего этих акций и скидок 8 штук и смотрятся они на странице совершенно грустно и незаметно. Необходимо придумать и нарисовать к ним иконку интуитивно описывающую суть акции, дабы смотрелось это как наглядно, так и читабельно. Например, "всем купившим слона - подарок" - сопроводить данную строчку рисунком в виде красочной коробки перевязанной гламурным бантиком и т.д.

Недопустимо парсить картинки с "яндекс картинок" - все надо придумать с нуля и отрисовать. Пожелания к рисунку: эффект отрисовки цветными карандашами, или выслушаю ваши предложения. И что бы недорого было)