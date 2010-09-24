Придумать и нарисовать "иконки" для сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен12 заявок224 просмотра
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Здравсвтуйте, имеется сайт, в нем есть раздел "акции и скидки" . Всего этих акций и скидок 8 штук и смотрятся они на странице совершенно грустно и незаметно. Необходимо придумать и нарисовать к ним иконку интуитивно описывающую суть акции, дабы смотрелось это как наглядно, так и читабельно. Например, "всем купившим слона - подарок" - сопроводить данную строчку рисунком в виде красочной коробки перевязанной гламурным бантиком и т.д.

Недопустимо парсить картинки с "яндекс картинок" - все надо придумать с нуля и отрисовать. Пожелания к рисунку: эффект отрисовки цветными карандашами, или выслушаю ваши предложения. И что бы недорого было)

13 лет назад
m-vanna
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
wind-wings
Анжелика 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Сотрудничеством с Анжеликой остался доволен. Долго не приходилось объяснять что требуется, а результат работы оказался имменно тем, который нужен. Спасибо.
Я довольна нашим сотрудничеством - задание понятное, с оплатой никаких проблем! Рекомендую.
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