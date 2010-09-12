Творческая работа для художнка-дизайнера

Нужно отрисовать 14 иконок размером 16х16 в одном стиле. Пример: иконки на liveinternet . ru и seonight . ru. Выбранному исполнителю я вышлю скриншот дизайна сайта, под который будут рисоваться иконки для того, чтобы иконки как ...