Творческая работа для художнка-дизайнера

Нужно отрисовать 14 иконок размером 16х16 в одном стиле. Пример: иконки на liveinternet . ru и seonight . ru. Выбранному исполнителю я вышлю скриншот дизайна сайта, под который будут рисоваться иконки для того, чтобы иконки как ...
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Нужно нарисовать 50 подарков, наподобие как вконтакте. Тематика домашние животные.
От Вас – цена, сроки и примеры работ.
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