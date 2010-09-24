Нужен опытный программист, со знанием Kohana, JQuery, работа с базами mySQL. Проектов много, на постоянную работу. Оплата понедельная. Опыт не менее трех лет.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
12 лет назад
Нужен опытный программист, со знанием Kohana, JQuery, работа с базами mySQL. Проектов много, на постоянную работу. Оплата понедельная. Опыт не менее трех лет.
Требования: Хорошие знания php, mySQL, написание скриптов и тд. От вас – озвучивание суммы оплаты в мес. и примеры работ. Сотрудничество долгосрочное. Проекты серьезные.
Нужно нарисовать 50 подарков, наподобие как вконтакте. Тематика домашние животные. От Вас – цена, сроки и примеры работ.