Нужно изготовить набор иконок 16х16

Нужно сделать ре-дизайн пиктограмм и стиля кнопок представленных в примере. Новый дизайн не должен сильно отличатся от старого, так как имеющийся подтверждён и пользователей устраивает (но хочется лучше:) Возможно некоторые пиктограммы лучше поменять, чтобы получилось стилистически целостно, ...