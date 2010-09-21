Сделать 3 красивые иконки

Необходимо сделать красивые иконки, в мастер создания сайта

на смену имеющимся сейчас

http://sitevk.ru/client/themes/ex-d/exd01.jpg - эта иконка описывает сайт с горизонтальным меню

http://sitevk.ru/client/themes/ex-d/ex_03.jpg - эта иконка описывает сайт с меню повернутым под углом

http://sitevk.ru/client/themes/ex-d/exd02.jpg - сайт с вертикальным меню.

сейчас эти иконки совершенно непонятны.

нужно с тем же фоном и размером нарисовать новые, которые четко будут содержать следующие элементы

меню

текстовой блок

блок с картинкой

возможно с схематичной вставкой шапки вконтакте, чтобы пользователь сразу понял, как его сайт будет выглядеть.

в нужных сочетаниях.

вот сайты которые получаются на выходе из данного мастера

http://vkontakte.ru/app1831958#exd01

http://vkontakte.ru/app1831958#exd02

http://vkontakte.ru/app1831958#ex_03

надеюсь понятно описал. если что, спрашивайте.