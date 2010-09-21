Сделать 3 красивые иконки

Нужно отрисовать 9 простых иконок Размер нужно сделать 128х128
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать красивые иконки, в мастер создания сайта
на смену имеющимся сейчас
http://sitevk.ru/client/themes/ex-d/exd01.jpg - эта иконка описывает сайт с горизонтальным меню
http://sitevk.ru/client/themes/ex-d/ex_03.jpg - эта иконка описывает сайт с меню повернутым под углом
http://sitevk.ru/client/themes/ex-d/exd02.jpg - сайт с вертикальным меню.
сейчас эти иконки совершенно непонятны.
нужно с тем же фоном и размером нарисовать новые, которые четко будут содержать следующие элементы
меню
текстовой блок
блок с картинкой
возможно с схематичной вставкой шапки вконтакте, чтобы пользователь сразу понял, как его сайт будет выглядеть.
в нужных сочетаниях.
вот сайты которые получаются на выходе из данного мастера
http://vkontakte.ru/app1831958#exd01
http://vkontakte.ru/app1831958#exd02
http://vkontakte.ru/app1831958#ex_03
надеюсь понятно описал. если что, спрашивайте.
- Похожие заказы
- $10Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравсвтуйте, имеется сайт, в нем есть раздел "акции и скидки" . Всего этих акций и скидок 8 штук и смотрятся они на странице совершенно грустно и незаметно. Необходимо придумать и нарисовать к ним иконку интуитивно ...Завершен13 лет назад
Нужно нарисовать 50 подарков, наподобие как вконтакте. Тематика домашние животные. От Вас – цена, сроки и примеры работ.Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно отрисовать 14 иконок размером 16х16 в одном стиле. Пример: иконки на liveinternet . ru и seonight . ru. Выбранному исполнителю я вышлю скриншот дизайна сайта, под который будут рисоваться иконки для того, чтобы иконки как ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Требуется придумать оригинальные медальки 5 штук одного стиля и типа, но с разными рангами оформление под старину, времена рыцарей, как обязательное условие присутствие эмблемы которую дам исполнителю В приложении возможный пример как должны выглядеть медальки.Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать ре-дизайн пиктограмм и стиля кнопок представленных в примере. Новый дизайн не должен сильно отличатся от старого, так как имеющийся подтверждён и пользователей устраивает (но хочется лучше:) Возможно некоторые пиктограммы лучше поменять, чтобы получилось стилистически целостно, ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
При разработке сайта (интернет магазина) забыли отрисовать : 1. иконки +/- (плюс-минус) 2. корзинку 3. кнопку купить нужно их отрисовать в стилистике сайтаИконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать иконки размером 32*32: Кинотеатры Рестораны Парки Учебные заведения Клубы Красота и здоровье Концертные площадки (залы) Театры Спортивные сооружения Музеи Гостиницы Литературные Магазины Ваши сроки и цены.Иконки и Пиксель-арт27 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день ! Имеются картинки (приложение) - нужно заменить русские слова на англ. Чтоб стиль и шрифт совпадал 1 в 1. А также необходимо сохранить имена файлов в том же виде. Перевод: Главная - Main Проекты - Projects Услуги ...Завершен13 лет назад
Требуется сделать 16 иконок таких же привлекательных девушек в таком же стиле, как в примере. Задний фон не нужен, его делать прозрачным. Формат файлов - PNG+исходники. Размеры - 256*256,100*100,64*64 Можно использовать больше национальностей для разнообразия.Закрыт13 лет назад