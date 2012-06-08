Фавикон к сайту

Александр - очень интересный заказчик, приятен в общении, умеет поставить задачу, и самое главное, умеет выслушать, понять и принять решение специалиста. Как правило, с такими заказчиками, как Александр, работа над проектом очень продуктивна, очень комфортна, оставляет хорошее впечатление, желание работать ещё и ещё в одной команде, потому что он не глухой и немой заказчик, из которго можно под большим давлением выдавить только два мнения "мне нДравится" и "мне не нДравится", ну или, может быть, ещё "моему бухгалтеру кажется, что тут можно зелененького добавить... или красненького", совсем НЕТ! Александр - Заказчик, с которым идет только конструктивный диалог, диалог с очень грамотным, открытым и интеллигентным человеком. Рекомендую!