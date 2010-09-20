Иконки и кнопки для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт10 заявок225 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется нарисовать иконки и кнопки для сайта. Всего около 20 штук.

Стиль сайта уже разработан, так что надо в него лаконично вписаться. Вариант дизайна вышлю кандидатам после просмотра портфолио.

Все материалы должны быть представлены в векторном формате.

13 лет назад
Solariss
Кирилл 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
OAnomalia
Оля 
36 летТурция
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$100
7 дней
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