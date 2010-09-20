Здравствуйте!

Требуется нарисовать иконки и кнопки для сайта. Всего около 20 штук.

Стиль сайта уже разработан, так что надо в него лаконично вписаться. Вариант дизайна вышлю кандидатам после просмотра портфолио.

Все материалы должны быть представлены в векторном формате.