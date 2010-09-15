Оживить сайт графикой (ремонт компьютера)

Есть сайт компьютерной фирмы. Его задача – принимать заказы на ремонт компьютеров и др. Выполнен почти без графики. Нужно оживить его графическими элементами, а также разработать иллюстрации с нашим героем по темам страниц – пластилиновым человечком и его друзьями. Потребуется ваша фантазия

Возможно, что нужно поработать со стилями.

Не стоит задача разработать дизайн. Но если ваше предложение будет слишком интересным и нетривиальным – мы сможем договориться.

Страниц на сайте – в пределах 10 шт.