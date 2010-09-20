Иконка программы, 5 пиктограмм для меню

Здравствуйте! Требуется нарисовать иконки и кнопки для сайта. Всего около 20 штук. Стиль сайта уже разработан, так что надо в него лаконично вписаться. Вариант дизайна вышлю кандидатам после просмотра портфолио. Все материалы должны быть представлены в векторном формате.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для Windows-приложения нужно изготовить
1. Набор иконок для ярлыка, для панели задач, рабочего стола и области уведомлений. Иконка должна быть основана на логотипе (будет предоставлен в векторном виде), а для панели задач и области уведомлений должны быть варианты для режимов воспроизведения и паузы (с добавлением соответствующих мини-пиктограмм).
2. Пиктограммы для главного меню - отрисовать заново, чтобы привести к одному стилю (см. эскиз). Всего 4-5 штук.
3. Для кнопок play/pause/stop (5-я на эскизе) изготовить несколько состояний (ожидание, нажатие, наведение).
В заявках указывайте стоимость на данный объём работы и ссылки на ваши предыдущие работы в этой области.
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