Иконка программы, 5 пиктограмм для меню

Иконки и Пиксель-артЗакрыт4 заявки173 просмотра
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Для Windows-приложения нужно изготовить

1. Набор иконок для ярлыка, для панели задач, рабочего стола и области уведомлений. Иконка должна быть основана на логотипе (будет предоставлен в векторном виде), а для панели задач и области уведомлений должны быть варианты для режимов воспроизведения и паузы (с добавлением соответствующих мини-пиктограмм).

2. Пиктограммы для главного меню - отрисовать заново, чтобы привести к одному стилю (см. эскиз). Всего 4-5 штук.

3. Для кнопок play/pause/stop (5-я на эскизе) изготовить несколько состояний (ожидание, нажатие, наведение).

В заявках указывайте стоимость на данный объём работы и ссылки на ваши предыдущие работы в этой области.

13 лет назад
nascadesign
Максим 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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