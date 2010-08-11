Senior Drupal Developer / Team Lead

Требуется Senior Drupal-программист (Team Lead) на постоянную удаленную работу.

Требования

* Отличное знание Drupal 6

* Знание ООП, паттернов программирования

* Знание Zend framework, dojo будет большим плюсом

* Знание cocoa и objective C (iPhone/iPad) - большой плюс

* Минимум 3 года опыта web-разработок

Условия:

Оплата фиксированная, 40 часов в неделю. При переработке или работе в выходные оплачивается в двойном размере. Отпуск и все условия согласно ТК РФ. Оплата белая, размер зависит от опыта и квалификации. Предпочтение соискателям из РФ.

Компания занимается разработкой как самостоятельных веб-проектов, так и пишет ПО под заказ для иностранных заказчиков.

Просьба присылать резюме на [email protected]