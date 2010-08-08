Программист ZEND FW /PHP /JS

Есть несколько взаимосвязанных проектов на symfony 1.4 + Doctrine 1.2, требуется постоянная доработка, наращивание функционала, сопровождение. Основные требования: * хорошее знание symfony, Doctrine (ссылки на рабочие проекты или github) * PHPUnit * верстка, jQuery * Git * приветствуется ...
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Для удаленной работы над проектами требуется программист:
Требования к кандидату:
- Хорошее знание Zend FW и опыт работы с ним от 2-x лет
- Знание JS/Jquery
- Хорошее знание Mysql, большой опыт оптимизации запросов.
- Опыт работы с memcached
- Опыт построения сайтов с высокой посещаемостью
- Наличие стабильного интернета и скайпа.
- Умение работать в команде и четко придерживаться сроков по своим задачам
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