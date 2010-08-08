Программист ZEND FW /PHP /JS

Компании требуется удаленный программист, для поддержки наших сайтов И оперативного выполнения требуемых текущих задач. Занятость 6-7 часов в день. Требования к кандидату: Иметь опыт работы с различными CMS и скриптами, А ИМЕННО иметь опыт работы с партнерскими скриптами(за ...