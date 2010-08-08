Специалист для доработки модулей браузерной игры

$1000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок102 просмотра
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Требования к соискателю:

- Отличное знание PHP5;

- Smarty;

- Библиотеки ExtJS и др.;

- Уверенное знание SQL;

- Хорошее знание CSS и JavaScript;

- AJAX;

- Опыт работы с локализациями с использованием gettext;

- Знание phpDocumentor;

- Опыт работы от 2 лет;

Обязанности:

Доработка отдельных модулей браузерной игры.

Срок сотрудничества: я думаю, что реально управиться за 2 недели (доработать текущие задачи), однако возможно постоянное сотрудничество по обслуживанию игры.

Условия работы: на время доработки (2 недели) обязательно присутствие в офисе – так будет проще и быстрее вникнуть в игру и выполнить задачу.

Оплата: оцениваю данный объем в 1000 долларов.

Пишите в skype: vandriichuk, icq: 300016692

13 лет назад
allatos
Виктор 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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