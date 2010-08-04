Требуется грамотный верстальщик

Город желательно Санкт-Петербург

Зарплаты зависит от того сколько будет работы

Верстать будем дизайн групп для facebook а так же и сайты.

По всем вопросам по телефону (812)-920-03-93

Или ася 555367272

В ВК http://vkontakte.ru/planetsku