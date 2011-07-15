Евгений Соболев PlanetSkuPlanetSku
Услуги по ВКонтакте
[+] Дизайн – Баннеров, буклеты, логотипы, аватарки и.т.д.
[+] Верстка WIKI
[+] Оформление групп в ВК частично или полностью
[+] Создание сайтов и Интернет – магазинов.
[+]Меню и аватар 500 рублей (Тез задание + все фото) Если группа под сайт то от 1500 рублей.
[+]Аватар от 200 рублей (Тех задание + все фото)
[+] Меню от 500 рублей (Тех задание + все фото)
[+] Баннер от 300 рублей и более! (Тез задание + все фото)
[+]Оформление внутренних страниц от 200 рублей (Тех задание + все фото)
[+] Создание аватарки на ачате + небольшая анимация !
[+] Обработка фото не делаем !!!
На данный момент в портфолио 130 работ смотреть
Услуги по Мой Мир
[+] Меню и аватар 500-800 рублей (Тез задание + все фото, Если группа под сайт то от 1500 рублей.)
[+]Аватар 100 рублей (Тех задание + все фото)
[+]Баннер 500 рублей и более! (Тез задание + все фото)
Услуги по Facebook
[+] Меню + навигация 1 - 3 пунктов от 1000 рублей
[+] Меню + навигация 3 - 7 пунктов от 2500 рублей
[+] Меню + навигация 7 - 10 пунктов от 6000 рублей
[+] Меню на Flash от 3000 рублей
[+] Накрутка Сердечек: 100 сердечек 120 рублей если заказ от 1000 сердечек цена 900 рублей
[+] Реклама номиналам 50 $ продаем по 15 $.
Наши работы http://vkontakte.ru/albums-22027085
Контакты:
Ася 555367272
Отзывы в другой теме античата http://forum.antichat.ru/thread252223.html
Положительные отзывы в ВКОНТАКТЕ http://vkontakte.ru/topic-22027085_23722741
Отзывы на free-lance http://www.free-lance.ru/users/PlanetSku_1/opinions/
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