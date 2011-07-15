Оформление групп, сообществ, ВКонтакте, Facebook, Мой Мир, дизайн, wiki.

Услуги по ВКонтакте

[+] Дизайн – Баннеров, буклеты, логотипы, аватарки и.т.д.

[+] Верстка WIKI

[+] Оформление групп в ВК частично или полностью

[+] Создание сайтов и Интернет – магазинов.

[+]Меню и аватар 500 рублей (Тез задание + все фото) Если группа под сайт то от 1500 рублей.

[+]Аватар от 200 рублей (Тех задание + все фото)

[+] Меню от 500 рублей (Тех задание + все фото)

[+] Баннер от 300 рублей и более! (Тез задание + все фото)

[+]Оформление внутренних страниц от 200 рублей (Тех задание + все фото)

[+] Создание аватарки на ачате + небольшая анимация !

[+] Обработка фото не делаем !!!

На данный момент в портфолио 130 работ смотреть

Услуги по Мой Мир

[+] Меню и аватар 500-800 рублей (Тез задание + все фото, Если группа под сайт то от 1500 рублей.)

[+]Аватар 100 рублей (Тех задание + все фото)

[+]Баннер 500 рублей и более! (Тез задание + все фото)

Услуги по Facebook

[+] Меню + навигация 1 - 3 пунктов от 1000 рублей

[+] Меню + навигация 3 - 7 пунктов от 2500 рублей

[+] Меню + навигация 7 - 10 пунктов от 6000 рублей

[+] Меню на Flash от 3000 рублей

[+] Накрутка Сердечек: 100 сердечек 120 рублей если заказ от 1000 сердечек цена 900 рублей

[+] Реклама номиналам 50 $ продаем по 15 $.

Наши работы http://vkontakte.ru/albums-22027085

Контакты:

Ася 555367272

Отзывы в другой теме античата http://forum.antichat.ru/thread252223.html

Положительные отзывы в ВКОНТАКТЕ http://vkontakte.ru/topic-22027085_23722741

Отзывы на free-lance http://www.free-lance.ru/users/PlanetSku_1/opinions/

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