Программист PHP

Требование к кандидату:

* Опыт работы не меньше года на PHP 5, MySQL, HTML, CSS и желательно JavaScript

* Возраст до 30 лет.

* Желание и возможность работать долгое время. Если настроены работать меньше года, то резюме рассматриваться не будет.

Условия работы:

* Удаленная по контракту.

* Полная занятость.

* Несколько проектов, которые нужно развивать и улучшать.

* Тестовый период от 1 до 3 месяцев.

* Ежедневная отчетность.

* Работа в команде.

В резюме расскажите о себе (обязательно сколько лет и где живете), о опыте работы (где, когда и какого типа задачи решали), какие задачи вам нравятся, что ожидаете получить от новой работе, на какую ЗП рассчитываете. Интересен опыт работы не только на PHP.

Возможно потребуется выполнить тестовое задание.

Email для резюме: [email protected]