Perl-разработчик на удаленку

Для нескольких сайтов на джумле нужен постоянный опытный программист-универсал, который редко когда скажет, что чего-то не умеет, не исчезнет вдруг, не будет играть в молчанку, не будет вводить в заблуждение пустыми обещаниями. Подчеркиваю особенно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется красивый, умный и в меру упитанный программист, ну в самом расцвете сил!
Perl, MySQL, nginx, apache/mod_perl, DBI, XML communications, XHTML, JS/JQuery, дополните сами.
Энтузиазм и знание английского на уровне мснжера – обязательны.
8-часовой рабочий день хоть с северного полюса, при этом 6 часов из восьми должны пересекаться с нулевой (Лондонской) таймзоной.
В качестве благодарности предлагаем 3000 USD компенсации на ваш банковский счет + 4 недели отпуска + ежегодные встречи дружного коллектива компании Skoosh International Inc. (www.skoosh.com) в разных городах Европы.
Коллектив разработчиков – интернациональный: от Ульяновска через Ростов, Харьков и Минск через Брайтон до Буэнос-Айреса.
Резюме на английском + примеры кода с пометкой [dev] – на jt at aaanet.ru.
Супермегапредпочтение кандидатам с опытом работы в travel-индустрии. А если вы еще и сапплаеров подключали пачками - на руках носить будем.
And ... we're looking forward to your reply.
UPD (17.08.2010): разбор заявок и решение будет принято на следующей неделе. Слать резюме по несколько раз не стоит.
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