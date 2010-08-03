Perl-разработчик на удаленку

$3000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется красивый, умный и в меру упитанный программист, ну в самом расцвете сил!

Perl, MySQL, nginx, apache/mod_perl, DBI, XML communications, XHTML, JS/JQuery, дополните сами.

Энтузиазм и знание английского на уровне мснжера – обязательны.

8-часовой рабочий день хоть с северного полюса, при этом 6 часов из восьми должны пересекаться с нулевой (Лондонской) таймзоной.

В качестве благодарности предлагаем 3000 USD компенсации на ваш банковский счет + 4 недели отпуска + ежегодные встречи дружного коллектива компании Skoosh International Inc. (www.skoosh.com) в разных городах Европы.

Коллектив разработчиков – интернациональный: от Ульяновска через Ростов, Харьков и Минск через Брайтон до Буэнос-Айреса.

Резюме на английском + примеры кода с пометкой [dev] – на jt at aaanet.ru.

Супермегапредпочтение кандидатам с опытом работы в travel-индустрии. А если вы еще и сапплаеров подключали пачками - на руках носить будем.

And ... we're looking forward to your reply.

UPD (17.08.2010): разбор заявок и решение будет принято на следующей неделе. Слать резюме по несколько раз не стоит.

Perl
13 лет назад
JT
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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