Требуется программист, Харьков

Требуется программист на постоянную удалённую работу.

Знания: PHP, HTML, CSS, JavaScript, Joomla, Drupal, Jquery, опыт работы с CSS.

Ниже приведён список наших работ:

www.monplaisir.com.ua

сайт сделан на Drupal (переделан простой шаблон на CSS )

www.krasunya.kh.ua

сайт сделан на шаблоне joomla

www.gorodok.kh.ua

сайт сделан на шаблоне joomla

http://templates.joomlart.com/ja_sulfur/

www.globalstroy.com.ua

сайт полностью сделан на шаблоне drupal

Просьба присылать резюме с ценой, за которую Вы смогли бы выполнить данные работы с учётом предоставленного нами дизайна, шаблона, наполнения и функционала, а также присылайте примеры Ваших работ с указанием цены, за которую Вы их делали на эл.почту [email protected]