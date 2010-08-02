PHP-программист со знанием joomla (удаленка)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок231 просмотр
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Нужен удаленщик в команду для работы по доработкам существующих сайтов на php (часть на joomla).

Работа относительно регулярная.

Оплата сдельная.

PHPJoomla
13 лет назад
Stable100
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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