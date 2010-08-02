PHP-программист со знанием joomla (удаленка)

Нужен опытный разработчик, чтобы мог сам придумать техническое решение возникающих проблем (часто, нестандартные решения). Возможна удалённая работа, но нужно жить в Москве или Подмосковье. Также возможна работа в офисе в Москве рядом с метро Алтуфьево. Задачи: разработка ...