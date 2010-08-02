PHP-программист со знанием joomla (удаленка)

Студии веб дизайна требуеться программист со знанием php, mysql, javascript, css, html. Обезятельно опыт работы с joomla и joostina. Нужен человек который соблюдает сроки и качество работы, заинтересован в профисиональном росте. Гарантируе своевременную оплату и ...
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Нужен удаленщик в команду для работы по доработкам существующих сайтов на php (часть на joomla).
Работа относительно регулярная.
Оплата сдельная.
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