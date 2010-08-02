Студии веб дизайна требуеться программист со знанием php, mysql, javascript, css, html. Обезятельно опыт работы с joomla и joostina. Нужен человек который соблюдает сроки и качество работы, заинтересован в профисиональном росте. Гарантируе своевременную оплату и ...
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Требуется специалист с углублённым знанием CMS Drupal
Пожалуйста, напишите:
1. Несколько слов о Ваших возможностях.
2. телефон для связи;
3. Ссылку(и) на Ваши работы.
4. Укажите обязательно если у Вас безналичный расчет ИП или ООО.
От себя гарантирую:
1. Чёткое ТЗ (чтобы делать за один раз)
2. Точная оплата согласно оговоренным условиям.
Благодарю за внимание.
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