Php/python программист

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки203 просмотра
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Нужен опытный разработчик, чтобы мог сам придумать техническое решение возникающих проблем (часто, нестандартные решения).

Возможна удалённая работа, но нужно жить в Москве или Подмосковье. Также возможна работа в офисе в Москве рядом с метро Алтуфьево.

Задачи: разработка API для игр, похожего на тот, что есть ВКонтакте.

Требования довольно высокие:

# Хорошее владение не только PHP, но и каким-нибудь другим языком, желательно Java и Python.

# Владение C/C++.

# Владение SQL.

# Опыт настройки Linux серверов, желательно Gentoo (но необязательно именно Gentoo).

# Умение и желание читать чужой код.

# Понимание что такое Unit-тесты и склонность их писать (обязательно).

# Понимание принципов ООП.

# Понимание методов проектирования UML и склонность к документированию своего кода.

# Опыт работы с mongodb либо стойкая склонность к изучению новых технологий.

Зарплата по результатам собеседования. От 35 до 50 т.р.

"Компьютерные игры" - динамично развивающаяся российская IT-компания, ведущая разработки в области компьютерных игр, развлекательных и социальных интернет-проектов. Компания "Компьютерные игры" использует лучшие прогрессивные технологии, возможности центра обработки данных, а также собственные ноу-хау - всё это позволяет разрабатывать и поддерживать уникальные интернет-проекты. Специалисты компании, среди которых не мало кандидатов наук, имеют многолетний опыт работы в области информационных технологий.

Сайт: http://gametome.ru/about

Резюме слать на почту: [email protected]

PHPPython
13 лет назад
maxtrade
Максим 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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