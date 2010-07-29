PHP-мастер без вредных привычек

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки276 просмотров
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Достойного мастера PHP без вредных привычек ждет интересная работа в чешской софтверной компании. Мы разрабатываем реальные вещи. Мы делаем это профессионально. Мы любим свою работу. Мы работаем шесть, семь, восемь дней в неделю, и всегда знаем, что наш код - самый надежный.

Готов влиться в команду? Пиши почему ты - мастер, а не подмастерье.

Умеешь делать свое дело на пять баллов всегда - зарабатываешь достойно. Пытаешься совмещать и халтурить - идешь лесом.

З/п от 600 до 1000 с возможностью будущего роста.

PHP
13 лет назад
alprival
51 годЧехия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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