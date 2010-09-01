Ищу программиста на постоянную работу

Студии веб дизайна требуеться программист со знанием php, mysql, javascript, css, html. Обезятельно опыт работы с joomla и joostina. Нужен человек который соблюдает сроки и качество работы, заинтересован в профисиональном росте. Гарантируе своевременную оплату и постоянную занятость.

Иформацию о себе и портфолио присылайте на [email protected]