Ищу программиста на постоянную работу

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки409 просмотров
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Студии веб дизайна требуеться программист со знанием php, mysql, javascript, css, html. Обезятельно опыт работы с joomla и joostina. Нужен человек который соблюдает сроки и качество работы, заинтересован в профисиональном росте. Гарантируе своевременную оплату и постоянную занятость.

Иформацию о себе и портфолио присылайте на [email protected]

13 лет назад
dmitrij_z
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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