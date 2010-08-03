ASP.NET разработчик

Креативное агенство Mango.by приглашает талантливого программиста, для работы над интересным проектом.

Описание проекта, его цели:

Индустрия: Travel & Tourism, Medicine

Конечный продукт : система для автоматизации гостиничного бизнеса, Web-приложение с обширной бизнес-логикой и отличными перспективами на белорусском рынке.

Нацелен на белорусскую аудиторию и служит реалиям гостевых учреждений нашей республики от государственных до коммерческих организаций.

От программиста требуются:

- уверенные знания платформы ASP.NET MVC

- умение работать с базами данных MS SQL 2005/2008

- опыт работы с Web-приложениями от 2 лет

- способность развиваться в профессиональном плане.

- приветствуется опыт в разработке архитектуры систем автоматизации бизнеса.

Мы предлагаем:

- комфортабельное рабочее место в светлом и уютном офисе;

- адекватное вознаграждение и реальную возможность карьерного и профессионального роста;

Находимся недалеко от ст.м. Пролетарская, хорошо оборудованный офис,удобная доска для мозговых штурмов, настольный футбол и другие приятные мелочи.

График работы с 10 до 19,

обед с 13 до 14.

Резюме высылать по адресу:[email protected] или стучитесь в ICQ: ?? , skype: ??

Будем рады ответить на любые вопросы!