Для нескольких сайтов на джумле нужен постоянный опытный программист-универсал, который редко когда скажет, что чего-то не умеет, не исчезнет вдруг, не будет играть в молчанку, не будет вводить в заблуждение пустыми обещаниями. Подчеркиваю особенно, ...
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ASP.NET разработчик
Креативное агенство Mango.by приглашает талантливого программиста, для работы над интересным проектом.
Описание проекта, его цели:
Индустрия: Travel & Tourism, Medicine
Конечный продукт : система для автоматизации гостиничного бизнеса, Web-приложение с обширной бизнес-логикой и отличными перспективами на белорусском рынке.
Нацелен на белорусскую аудиторию и служит реалиям гостевых учреждений нашей республики от государственных до коммерческих организаций.
От программиста требуются:
- уверенные знания платформы ASP.NET MVC
- умение работать с базами данных MS SQL 2005/2008
- опыт работы с Web-приложениями от 2 лет
- способность развиваться в профессиональном плане.
- приветствуется опыт в разработке архитектуры систем автоматизации бизнеса.
Мы предлагаем:
- комфортабельное рабочее место в светлом и уютном офисе;
- адекватное вознаграждение и реальную возможность карьерного и профессионального роста;
Находимся недалеко от ст.м. Пролетарская, хорошо оборудованный офис,удобная доска для мозговых штурмов, настольный футбол и другие приятные мелочи.
График работы с 10 до 19,
обед с 13 до 14.
Резюме высылать по адресу:[email protected] или стучитесь в ICQ: ?? , skype: ??
Будем рады ответить на любые вопросы!
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