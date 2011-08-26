Нужен хороший программист

Для нескольких сайтов на джумле нужен постоянный опытный программист-универсал, который редко когда скажет, что чего-то не умеет, не исчезнет вдруг, не будет играть в молчанку, не будет вводить в заблуждение пустыми обещаниями.

Подчеркиваю особенно, что выше. Пожалуйста, начинающие, не парьте мозг!

Почасовая оплата 5 дол/час. Загруженность средняя, работа обычно есть. Иногда перерывы случаются.