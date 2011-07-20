Ищу flash программиста на постоянную работу

$4400
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ЗАРПЛАТА 150 000 после каждого проекта .+ Премии.Желательно иметь микрофон.

Образец заявки :

1.Ваше фио

2.Ваш возраст

3.Опыт работы *

4.Портфолио.

Заявки отсылать в skype dan-a001aa.

Желательно уметь рисовать для Flash игр графику.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реквизиты фирмы :

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЯЖ"

юридический адрес: 350072 ул.40 лет Победы 321

фактический адрес: 350029, г. Краснодар, ул. 1 Мая 453

e-mail: [email protected]

Директор: Федотов Даниил Прокофьевич

12 лет назад
qwqw1
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен хороший программист

    Для нескольких сайтов на джумле нужен постоянный опытный программист-универсал, который редко когда скажет, что чего-то не умеет, не исчезнет вдруг, не будет играть в молчанку, не будет вводить в заблуждение пустыми обещаниями. Подчеркиваю особенно, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу программиста на постоянную работу

    Студии веб дизайна требуеться программист со знанием php, mysql, javascript, css, html. Обезятельно опыт работы с joomla и joostina. Нужен человек который соблюдает сроки и качество работы, заинтересован в профисиональном росте. Гарантируе своевременную оплату и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист, Харьков

    Требуется программист на постоянную удалённую работу. Знания: PHP, HTML, CSS, JavaScript, Joomla, Drupal, Jquery, опыт работы с CSS. Ниже приведён список наших работ: www.monplaisir.com.ua сайт сделан на Drupal (переделан простой шаблон на CSS ) www.krasunya.kh.ua сайт сделан на шаблоне joomla www.gorodok.kh.ua сайт сделан ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист в офис

    В офис большой строительной компании требуется веб-программист на постоянную работу. Требования: PHP, MySQL. желательно знание каких-либо CMS. Создание, наполнение, продвижение сайтов компании.(планируется небольших 4 сайта) Помощь текущему системному администратору в офисе по возможности. з.п. 30к понедельник-пятница с 9.30 до 18.30 (пятница ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подбор команды опытных фрилансеров для проектов

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Для реализации интернет проектов заказчиков формируется команда опытных фрилансеров. Требуются следующие исполнители: 1. Дизайнеры (разработка фирменного стиля компании, дизайн сайтов (юзабилити), дизайн post продукции) 2. Веб-программисты, имеющие положительный опыт внедрения с системами управления содержимым (контентом) ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Upper intermediate PHP программист

    $5000

    Ищем PHP программиста для разработки нового проекта. Желательно из Киева. Требования: - Опыт работы с PHP и MySQL более 3-х лет - Опыт работы с WP&amp;BP будет плюсом - Понимание принципов ООП - Аккуратный, грамотный, юнит-тестируемый код - Опыт написания плагинов ...

    PHP
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад