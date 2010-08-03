Web- программист с опытом от 3-х лет

$1500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок231 просмотр
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Работа временная, сроком на 2-3-4 месяца, оплата помесячно или помодульно, как договоримся..

• Разработка приложений для .NET Framework;

• Верстка HTML страниц;

• Участие в разработке структуры БД;

• Участие в составление архитектуры приложений;

• Первоначальное тестирование.

Желаемые знания и навыки:

• ORM (nHibernate, DevExpress и др.);

• T-SQL;

• Базовые навыки администрирования Windows 2003, IIS 6.0;

• Design pattern;

• Базовые навыки работы c flash

13 лет назад
Feliks_10
Эдуард 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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