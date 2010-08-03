Web- программист с опытом от 3-х лет

Для нескольких сайтов на джумле нужен постоянный опытный программист-универсал, который редко когда скажет, что чего-то не умеет, не исчезнет вдруг, не будет играть в молчанку, не будет вводить в заблуждение пустыми обещаниями. Подчеркиваю особенно, ...