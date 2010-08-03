Удаленная работа для PHP разработчика

$1200
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки330 просмотров
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Нужен опытный PHP разработчик (не студент).

Удаленная работа, полная занятость, гибкий график, 1200$.

Обязательные требования:

• php5;

• Zend Framework;

• mysql.

Плюсом будет знание Python.

Желателен опыт работы с:

• большими базами;

• jQuery;

• основами верстки (на уровне достаточном для клонирования дизайна сайта);

• паттернами программирования.

В резюме хотелось бы видеть ссылки на реализованные проекты с указанием используемых технологий, а также кратким описанием того, что было сделано Вами в каждом из этих проектов, применительно к интересующим нас технологиям.

Резюме обязательно (желательно в формате .doc 2003).

Отправлять на marine.bulgakova (собака) yandex . ru с пометкой "PHP разработчик".

PHP
13 лет назад
marine_bulgakova
Марина 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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