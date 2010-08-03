Требуется три PHP программиста в команду

На данный момент основанием для вступления в команду может быть след проект. Ниже будет дано оч. краткое описание, которое , тем не менее даст Вам понимание о сложности и объеме проекта.

Итак ...

Нужно разработать

Каталог объектов, рассчитаны на хранение и управление 75000 объектов. Пользовательская нагрузка на каталог 750 000 показов в месяц.

Каждый объект имеет не менее 50 параметров + текстовых полей и галерей.

Каталог имеет пользовательский фронт, в котором есть фильтры. Параметров для сортировки может быть больше 150. Максимальная длинна запроса до 15 параметров, без учета основных классифицирующих (их 4). Необходимо научиться управлять историей запросов + на основе этого функционала формировать список для сравнения объектов. для сравнения будут доступны больше 2х объектов. Каталог будет построен на единой базе, которые будут передаваться частями в подпроекты. Для наполнения каталога отелями нужен будет сделать спец парсер текстовых документов. А так же:

- проект имеет требования по безопасности.

- продуманная схема кеширования.

- php mysql

Бюджетирование и сроки:

в зависимости от части проекта, которую вы выберите, расситываем по прогнозу затраченых часов и ставке за час. По цене за час: с нами работают программисты с запросами 300-500 р час работы. Мы оцениваем что текущий проект может быть реализован в течении 1.5 месяца работы 2х прогеров, без учета времени отладки. Необходимая работа по проетированию учитывается.

Проектов, подобных описнному, на самом деле полно, поэтому нам нужно на данный момент минимум 3 человека.

Как мы принимаем в команду?

В команду приходят люди, которые прошли одобрение наших ведущих прогеров. Одобряем на основе рассмотрения примера кода реализованной задачи, который даст понятие о вашем подходе к проектированию, качеству кода, знанию паттернов и общепринятых хороших практик, кругозор технологий. + спиок, на основе которого можно оценить практический опыт.

Пример:

Последний принятый в команду прогер прислал код магазина одежды с комментариями и структурой БД + список фреймворков с которыми работали + список проектов с кратким описанием функционала и характеристик в которых участвовали.

Кроме того, есть общие требования:

- Проживание в МСК И МО(желательно)

- mvc, ооп, php5, знание паттернов проектирования и хороших практик разработки в целом.

- Умение писать читаемый, поддерживаемый код, и вменяемую техническую документацию.

- Умение работать в команде, т.к. всегда проекты разрабатываются как минимум на 2-я программистами.

- Участие в сложных нагруженных.

- Обязательно уметь обосновать и отстоять предлагаемое решение перед коллегами.

Как мы работаем?

- сотрудничество всегда фиксируем договорами

- предоставляем четкое тз с прототипами фронтов и бэков (любые уточняе и комментирии в тз по необходимости) (весь функционал, появившийся после после фиксируем и оплачиваем отдельно)

- В зависимости от ситуации сочитаем фиксированную оплату за объем или почасовую оплату

- Предоплаты до 50%