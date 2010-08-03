Ajax программист на постоянную работу в офис.

Требуется разработать и сверстать корпоративный веб-сайт, дизайн уже есть. При разработке веб-сайта необходимо использовать Ajax(т.е. Java Script и XML). Некоторые разделы веб-сайта будут завязаны на ERP(NEtSuite) систему, поэтому придется рюхать АПИ (хорошо документированы).

Требуется JS pro, т.е. профессиональный разработчик(имеющий солидный опыт) JS и сопутствующих языков и технологий. Неплохо также иметь опыт в разработке на C/C++.

Основная работа будет заключаться в веб-программировании, но хотелось бы, чтобы при появлении небольших сопутствующих задач, человек не растерялся.

Работа полный рабочий день в офисе, м.Цветной бульвар. График свободный, но с обязательной отработкой минимум 40 часов в неделю.

З.п. от 50 до 60 тысяч рублей в мес. в зав. от квалификации. Бонусы(до месячной з.п.) по результатам выполненных проектов.