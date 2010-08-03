Ajax программист на постоянную работу в офис.

Для нескольких сайтов на джумле нужен постоянный опытный программист-универсал, который редко когда скажет, что чего-то не умеет, не исчезнет вдруг, не будет играть в молчанку, не будет вводить в заблуждение пустыми обещаниями. Подчеркиваю особенно, ...
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Требуется разработать и сверстать корпоративный веб-сайт, дизайн уже есть. При разработке веб-сайта необходимо использовать Ajax(т.е. Java Script и XML). Некоторые разделы веб-сайта будут завязаны на ERP(NEtSuite) систему, поэтому придется рюхать АПИ (хорошо документированы).
Требуется JS pro, т.е. профессиональный разработчик(имеющий солидный опыт) JS и сопутствующих языков и технологий. Неплохо также иметь опыт в разработке на C/C++.
Основная работа будет заключаться в веб-программировании, но хотелось бы, чтобы при появлении небольших сопутствующих задач, человек не растерялся.
Работа полный рабочий день в офисе, м.Цветной бульвар. График свободный, но с обязательной отработкой минимум 40 часов в неделю.
З.п. от 50 до 60 тысяч рублей в мес. в зав. от квалификации. Бонусы(до месячной з.п.) по результатам выполненных проектов.
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