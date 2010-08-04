Javascript-программист

Требования к вакансии:

1) Знание основных понятий программирования: условный оператор (if-then-else), циклы (for, while, foreach), функции, анонимные функции, массивы, классы.

2) Javascript. Ajax, JQuery, JSON, знание, что такое DOM и DHTML, XML

3) Знание протокола http. POST и GET запросы, коды ответов сервера. Асинхронные запросы.

4) Наличие skype. Умение работать удаленно. Умение ставить задачу самому себе, исходя из требований. Умение рассчитывать сроки работы.

5) Опыт работы. Дать ссылки на свои работы.

Желательно, но не обязательно:

1) JSP-верстка

2) Знание, что такое Spring MVC

3) Опыт работы с длинными http соединениями и опыт написания COMET web-приложений. Если человек это умеет, то он на вес золота.

4) Знание Javascript-библиотеки Ext

Описание обязанностей:

На входе:

голый html+css страниц сценария, на каждой странице данные для работы сценария с сервера в виде набора javascript переменных в тэге