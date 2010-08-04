Опытный PHP программист, регулярные заказы

Нужен опытный разработчик (не младше midlevel) , отлично владеющий технологиями:

* php

* mysql/postgresql (во всяком случае mysql обязательно)

* javascript

* ajax (jquery/yui)

НЕ вебстудия. НЕ разработка сайтов. Стабильная и перспективная платформа.

Все задачи будут строится вокруг постоянной LAMP-платформы, но задач будет много и среди них немало интересных и сложных, поэтому разработчик нужен:

* технически грамотный

* заинтересованный в постоянном сотрудничестве

* владеющий skype и пунктуальностью

* очень желательно - Киев, но вовсе не обязательно.

Контакт:

Андрей,

email: [email protected]

моб. 095-490-29-65