cyclope

Андрей Морской cyclope

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Контактный email - [email protected]

ООО «Аналог-Компани» предлагает клиентам спектр услуг в области CRM-консалтинга.

Наша специализация - разработка и внедрение систем на базе SugarCRM и разворачивание решений на базе Linux/OpenBSD/Asterisk

http://www.analog-company.com