Компания "Аналог-Компани", предоставляющая услуги внедрения CRM-систем на базе SugarCRM с 2008 года, ищет опытного разработчика, на первых порах - на половину дня (20 часовая неделя). Перспективным разработчикам будем предлагать также расширение графика. ...
ООО «Аналог-Компани» предлагает клиентам спектр услуг в области CRM-консалтинга.
Наша специализация - разработка и внедрение систем на базе SugarCRM и разворачивание решений на базе Linux/OpenBSD/Asterisk
- $500Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Ищем специалиста для выполнения стабильного пула работ по разработке CRM (на базе SugarCRM) а также модулей на его основе. С SugarCRM имеем очень плотный 3-летний опыт работы (в том числе создание патчей для выпуска ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна ответственная комманда с хорошим опытом. Цель - создание красивого и динамичного сайта. НЕ сайт визитка. Очерки / предв. ТЗ вышлю понравившимся по портфолио кандидатам, которые предоставят: 1. Информацию о ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ищем хорошего специалиста по Asterisk в Киеве. Цель - долговременное сотрудничество. Пишите на [email protected] 095-490-29-65 АндрейСистемное администрированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен опытный разработчик (не младше midlevel) , отлично владеющий технологиями: * php * mysql/postgresql (во всяком случае mysql обязательно) * javascript * ajax (jquery/yui) НЕ вебстудия. НЕ ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Мы ищем программистов для долгосрочного сотрудничества на сдельной основе. Задачи - написание функционала под CRM-системму SugarCRM Список знаний , которые актуальны (как минимум) в данном проекте: * php * mysql ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад