Требования: — Отлично знать PHP, иметь опыт работы с MySQL, HTML, CSS, JavaScript. — Иметь навык рефакторинга кода, проектирования классов, внедрения различных готовых инструментов. — Уметь уменьшать связанность частей проекта. — Уметь соблюдать стандарты кодирования. — Быть трудолюбивым и внимательным, ...
Отдел веб-разработки
Gurnick Academy of Medical Arts основана в 2004.
Собственный отдел веб-разработки существует с 2007 года, занимается разработкой и поддержкой ERP системы.
- $2500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1500
Требования к кандидату: – Возраст до 30 лет. – Знание PHP 5, MySQL, HTML, CSS, JavaScript. – Умение задавать вопросы. – Желание и возможность работать не меньше года. – Хорошее знание русского языка и базовое знание английского языка. Условия работы: – Постоянная ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требование к кандидату: * Опыт работы не меньше года на PHP 5, MySQL, HTML, CSS и желательно JavaScript * Возраст до 30 лет. * Желание и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад