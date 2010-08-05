gurnick

Артём gurnick

 
36 летСША/Сан Матео
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Отдел веб-разработки

Gurnick Academy of Medical Arts основана в 2004.

Собственный отдел веб-разработки существует с 2007 года, занимается разработкой и поддержкой ERP системы.

  • Программист PHP (Развитие ERP системы)

    $2500

    Требования: — Отлично знать PHP, иметь опыт работы с MySQL, HTML, CSS, JavaScript. — Иметь навык рефакторинга кода, проектирования классов, внедрения различных готовых инструментов. — Уметь уменьшать связанность частей проекта. — Уметь соблюдать стандарты кодирования. — Быть трудолюбивым и внимательным, ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист PHP

    $1500

    Требования к кандидату: – Возраст до 30 лет. – Знание PHP 5, MySQL, HTML, CSS, JavaScript. – Умение задавать вопросы. – Желание и возможность работать не меньше года. – Хорошее знание русского языка и базовое знание английского языка. Условия работы: – Постоянная ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSSymfony
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад