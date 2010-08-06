Full-time разработчик на PHP/Symfony

Компании требуется удаленный программист, для поддержки наших сайтов И оперативного выполнения требуемых текущих задач. Занятость 6-7 часов в день. Требования к кандидату: Иметь опыт работы с различными CMS и скриптами, А ИМЕННО иметь опыт работы с партнерскими скриптами(за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем программиста на полный рабочий день. (8 часов, 5 дней в неделю с возможностью выбора)
Мы разрабатываем собственные проекты используя Symfony 1.4
Для каждого проекта фиксируется техническое задание.
Вам понадобится:
- Английский язык (чтение документации, комментариев)
- Знание Symfony 1.4
- Умение работать с git
От нас:
- четкое описание задач и архитектуры проекта
- удобный обмен исходниками с помощью github.com
- багтрекер
- корпоративный vpn со шлюзом наружу
- оплата 2 раза в месяц
Пожалуйста, присылайте примеры кода.
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Город желательно Санкт-Петербург Зарплаты зависит от того сколько будет работы Верстать будем дизайн групп для facebook а так же и сайты. По всем вопросам по телефону (812)-920-03-93 Или ася 555367272 В ВК http://vkontakte.ru/planetskuЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен фрилансер с опытом Битрикс и API яндекс карт. Подробности в личку.Закрыт13 лет назад
- $2500
Требование к кандидату: * Опыт работы не меньше года на PHP 5, MySQL, HTML, CSS и желательно JavaScript * Возраст до 30 лет. * Желание и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
В команду разработки разыскивается программист. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, минимум базовое знание Zend FW, предпочтителен серьезный опыт работы с Zend FW. Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary. Объем работы: 6 недель, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требования к вакансии: 1) Знание основных понятий программирования: условный оператор (if-then-else), циклы (for, while, foreach), функции, анонимные функции, массивы, классы. 2) Javascript. Ajax, JQuery, JSON, знание, что такое DOM и DHTML, XML 3) Знание протокола http. POST и ...Закрыт13 лет назад
- $250
Необходимы специалисты этого движка для срочной доработки горящего проекта. Умение писать модули с нуля и дописывать уже написанные. Все задачи и ТЗ будут обговариваться с заинтересовавшими кандидатами лично. От вас желательны примеры работ на этом движке и ...Закрыт13 лет назад
Нужен опытный разработчик (не младше midlevel) , отлично владеющий технологиями: * php * mysql/postgresql (во всяком случае mysql обязательно) * javascript * ajax (jquery/yui) НЕ вебстудия. НЕ разработка сайтов. Стабильная и перспективная платформа. Все задачи будут строится вокруг постоянной LAMP-платформы, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $3000
Требуется красивый, умный и в меру упитанный программист, ну в самом расцвете сил! Perl, MySQL, nginx, apache/mod_perl, DBI, XML communications, XHTML, JS/JQuery, дополните сами. Энтузиазм и знание английского на уровне мснжера – обязательны. 8-часовой рабочий ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
ASP.NET разработчик Креативное агенство Mango.by приглашает талантливого программиста, для работы над интересным проектом. Описание проекта, его цели: Индустрия: Travel & Tourism, Medicine Конечный продукт : система для автоматизации гостиничного бизнеса, Web-приложение с обширной бизнес-логикой и отличными перспективами ...Закрыт13 лет назад