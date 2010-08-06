Full-time разработчик на PHP/Symfony

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Приглашаем программиста на полный рабочий день. (8 часов, 5 дней в неделю с возможностью выбора)

Мы разрабатываем собственные проекты используя Symfony 1.4

Для каждого проекта фиксируется техническое задание.

Вам понадобится:

- Английский язык (чтение документации, комментариев)

- Знание Symfony 1.4

- Умение работать с git

От нас:

- четкое описание задач и архитектуры проекта

- удобный обмен исходниками с помощью github.com

- багтрекер

- корпоративный vpn со шлюзом наружу

- оплата 2 раза в месяц

Пожалуйста, присылайте примеры кода.

PHP
13 лет назад
ClusterStudio
Из Максим 
71 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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