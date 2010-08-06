Компании требуется удаленный программист, для поддержки наших сайтов И оперативного выполнения требуемых текущих задач.

Занятость 6-7 часов в день.

Требования к кандидату:

Иметь опыт работы с различными CMS и скриптами, А ИМЕННО иметь опыт работы с партнерскими скриптами(за смс и др.)также иметь опыт работы с биллинг системами.

Знание: php, css, mysql, html, javascript, xml, фотошоп.

Быть всегда на связи.

Вовремя выполнять поставленные задачи.

Ответственное отношение к делу.

Собеседование у нас в офисе или дистанционно.

З/п – ОТ 15.000 рублей/месяц