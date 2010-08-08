Требуется symfony-программист

Есть несколько взаимосвязанных проектов на symfony 1.4 + Doctrine 1.2,

требуется постоянная доработка, наращивание функционала,

сопровождение.

Основные требования:

* хорошее знание symfony, Doctrine (ссылки на рабочие проекты или github)

* PHPUnit

* верстка, jQuery

* Git

* приветствуется опыт работы с GoogleMaps, GoogleTranslate, и т.д.

Оплата еженедельно по объему выполненной работы. От Вас 3-5 часов в

день, в зависимости от плана на неделю. Работы много, в перспективе

новые проекты.

Оплата через Сбербанк, но можно обсудить и другие варианты.