Требуется ASP.NET программист

Только для жителей г.Запорожье Молодая развивающаяся компания производит набор начинающих WEB программистов. требования к кандидатам: 1) высшее образование; 2) знание технического английского (уверенное чтение технической документации); 3) умение быстро разбираться в разных CMS; 4) общее знания PHP(ООП), SQL,общие понятия: perl, java; 5) ...
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Ищем PM’a на (огромный) Start-up проект.
Интересуют люди, желающие реализовать себя в крупном проекте.
Обязательные знания:
Языки программирования: C#, Javascript, DHTML Сервер базы данных: MSSQL 2008
Технологии: JQuery, MS AJAX, ASP.NET Comet, HTML5 Canvas
Загрузчик файлов на базе SwfUpload
Опыт работы от 3х лет.
Платформа проекта: ASP.NET 3.5
Желателен опыт набора и управления командой.
Заработная плата $1500
Ждем ваших резюме с фотографией. Возраст до 30 лет. Если нас заинтересует ваша кандидатура, мы обязательно свяжемся с вами.
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