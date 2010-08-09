Требуется ASP.NET программист

$1500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок79 просмотров
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Ищем PM’a на (огромный) Start-up проект.

Интересуют люди, желающие реализовать себя в крупном проекте.

Обязательные знания:

Языки программирования: C#, Javascript, DHTML Сервер базы данных: MSSQL 2008

Технологии: JQuery, MS AJAX, ASP.NET Comet, HTML5 Canvas

Загрузчик файлов на базе SwfUpload

Опыт работы от 3х лет.

Платформа проекта: ASP.NET 3.5

Желателен опыт набора и управления командой.

Заработная плата $1500

Ждем ваших резюме с фотографией. Возраст до 30 лет. Если нас заинтересует ваша кандидатура, мы обязательно свяжемся с вами.

13 лет назад
qprydz
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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