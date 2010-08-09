Ruby программист

Хорошего дня

Быстрая команда творческих гениев разыскивает, для постоянной удаленной работы, Ruby программиста работающего самостоятельно, без посредничества и других новаторских изобретений современного предпринимательства. Для которого слова, ответственность и честность, являются смыслом жизни на период работы с нами. Целью которого будет, понять нас также, как мы себя, а для этого у него будет творческий и аналитический склад ума. Задачей которого будет, спрограммировать социальную сеть для самых главных людей в музыкальном бизнесе страны. Умения его и навыки всякие там связанные с Ruby on Rails.