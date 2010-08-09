Ruby программист

Только для жителей г.Запорожье Молодая развивающаяся компания производит набор начинающих WEB программистов. требования к кандидатам: 1) высшее образование; 2) знание технического английского (уверенное чтение технической документации); 3) умение быстро разбираться в разных CMS; 4) общее знания PHP(ООП), SQL,общие понятия: perl, java; 5) ...
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Хорошего дня
Быстрая команда творческих гениев разыскивает, для постоянной удаленной работы, Ruby программиста работающего самостоятельно, без посредничества и других новаторских изобретений современного предпринимательства. Для которого слова, ответственность и честность, являются смыслом жизни на период работы с нами. Целью которого будет, понять нас также, как мы себя, а для этого у него будет творческий и аналитический склад ума. Задачей которого будет, спрограммировать социальную сеть для самых главных людей в музыкальном бизнесе страны. Умения его и навыки всякие там связанные с Ruby on Rails.
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