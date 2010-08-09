PHP+MySQL разработчик

Только для жителей г.Запорожье Молодая развивающаяся компания производит набор начинающих WEB программистов. требования к кандидатам: 1) высшее образование; 2) знание технического английского (уверенное чтение технической документации); 3) умение быстро разбираться в разных CMS; 4) общее знания PHP(ООП), SQL,общие понятия: perl, java; 5) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поддержка и расширение существующего развлекательного проекта.
Надо уметь:
- писать код с учётом высокой посещаемости;
- писать код с учётом расширяемости, читабельности, удобства работы с кодом другими разработчиками, лёгкой встраиваемости в проект как модуля, разделять код и вёрстку. В случае правки/расширения/сужения/удаления/оптимизации модуля сайта не должно много времени уходить на копание в Вашем коде и ещё чтобы ничего не нарушить. Не должно быть ситуации "легче с нуля написать чем разбираться";
- Писать с учётом MVC модели;
- ВЕСЬ пользовательский ввод обрабатывать ТОЛЬКО в контроллере, даже если иное покажется удобнее и быстрее;
- Использовать весь обычный функционал PHP в полной мере
- Не программировать"как на бейсике" (в "индусском стиле")
- Иметь осознание как надо строить архитектуру приложения
- Умееть организовывать классы в ООП стиле
Договор подряда. 100% в белую. Отчисляем налоги и пенсию. Одна из крупнейших российских компаний. На руки (перевод в банк) в месяц 12484,5 руб. чистыми - после налогов (14 350 грязными - до налогов) без торга - таково штатное расписание. Час-полтора в сутки (или 2 часа в рабочий день), примерно. Только РФ. Только от 18 лет. Удалённо. Для оформления необходимы сканы паспорта, ИНН, пенсионного, банковские реквизиты (можем выдать карту Райффайзен, Ситибанк или Альфа).
В заявку не забудьте приложить примеры кодов на PHP
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