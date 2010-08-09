PHP+MySQL разработчик

Поддержка и расширение существующего развлекательного проекта.

Надо уметь:

- писать код с учётом высокой посещаемости;

- писать код с учётом расширяемости, читабельности, удобства работы с кодом другими разработчиками, лёгкой встраиваемости в проект как модуля, разделять код и вёрстку. В случае правки/расширения/сужения/удаления/оптимизации модуля сайта не должно много времени уходить на копание в Вашем коде и ещё чтобы ничего не нарушить. Не должно быть ситуации "легче с нуля написать чем разбираться";

- Писать с учётом MVC модели;

- ВЕСЬ пользовательский ввод обрабатывать ТОЛЬКО в контроллере, даже если иное покажется удобнее и быстрее;

- Использовать весь обычный функционал PHP в полной мере

- Не программировать"как на бейсике" (в "индусском стиле")

- Иметь осознание как надо строить архитектуру приложения

- Умееть организовывать классы в ООП стиле

Договор подряда. 100% в белую. Отчисляем налоги и пенсию. Одна из крупнейших российских компаний. На руки (перевод в банк) в месяц 12484,5 руб. чистыми - после налогов (14 350 грязными - до налогов) без торга - таково штатное расписание. Час-полтора в сутки (или 2 часа в рабочий день), примерно. Только РФ. Только от 18 лет. Удалённо. Для оформления необходимы сканы паспорта, ИНН, пенсионного, банковские реквизиты (можем выдать карту Райффайзен, Ситибанк или Альфа).

В заявку не забудьте приложить примеры кодов на PHP