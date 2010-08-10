Ищем еще 1го программиста в команду

Требования:

- Делать на нашей или своей самописной CMS(стандартные варианты не интересны ВОБЩЕ)

- Желание работать в команде.

- Нацеленность на общую идею, результат достижения которой развитие студии и повешение оплаты за работу.

- умение делать работу быстро(бывают срочные заказы)

- быть на связи с 10 до 23 часов по МСК.

Наши предложения:

- регулярный поток заказов

- перспектива роста оплаты

работа в дружном, молодом коллективе

- практика

- полная свобода креатива

Портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Пишите скайп пожалуйста.

С уважением.