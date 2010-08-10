Ищем еще 1го программиста в команду

Только для жителей г.Запорожье Молодая развивающаяся компания производит набор начинающих WEB программистов. требования к кандидатам: 1) высшее образование; 2) знание технического английского (уверенное чтение технической документации); 3) умение быстро разбираться в разных CMS; 4) общее знания PHP(ООП), SQL,общие понятия: perl, java; 5) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Делать на нашей или своей самописной CMS(стандартные варианты не интересны ВОБЩЕ)
- Желание работать в команде.
- Нацеленность на общую идею, результат достижения которой развитие студии и повешение оплаты за работу.
- умение делать работу быстро(бывают срочные заказы)
- быть на связи с 10 до 23 часов по МСК.
Наши предложения:
- регулярный поток заказов
- перспектива роста оплаты
работа в дружном, молодом коллективе
- практика
- полная свобода креатива
Портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Пишите скайп пожалуйста.
С уважением.
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