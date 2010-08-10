Нужен программист PHP

Нужно написать движок для сайта о попутных грузах,должно быть регистрация для физич и юридич лиц отдельно,личный кабинет,поиск по разным категориям,добавление информации пользователем по разным критериям в личном кабинете,возможность добавления новых страниц в админке с информацией,управление ...