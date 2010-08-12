softsourse

Владимир Ильин softsourse

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Учетная система на PHP

    $5000

    Необходимо реализовать на PHP учетную систему с веб интерфейсом.Сроки ограниченные ,сумма оплаты и возможность аванса после обсуждения с соискателем.

    PHP
    Веб-программирование36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист PHP

    $7500

    На удаленную работу,для длительного сотрудничества,требуется программист с хорошим знанием PHP,имеющим опыт программирования на PHP от 5 лет.Работа заключается в выполнение определенных обьемов. Оплата по договоренности в зависимости от обьемов и сроков.

    PHP
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад