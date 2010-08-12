softsourse

$5000
Необходимо реализовать на PHP учетную систему с веб интерфейсом.Сроки ограниченные ,сумма оплаты и возможность аванса после обсуждения с соискателем.
Веб-программирование36 заявок
Закрыт
13 лет назад
Необходимо реализовать на PHP учетную систему с веб интерфейсом.Сроки ограниченные ,сумма оплаты и возможность аванса после обсуждения с соискателем.
На удаленную работу,для длительного сотрудничества,требуется программист с хорошим знанием PHP,имеющим опыт программирования на PHP от 5 лет.Работа заключается в выполнение определенных обьемов. Оплата по договоренности в зависимости от обьемов и сроков.