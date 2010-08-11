Java/web разработчик

Нашей компании - TrueParallel нужны три-пять человек с хорошим опытом работы на Java для выполнения крупного веб-проекта для известной hitech-конторы (имя конторы под NDA).

Требования:

- Хорошее знание Java. Если у Вас нет готовых веб-проектов на Java - не стоит тратить своё и наше время.

- Опыт работы с FatWire CMS будет огромным плюсом.

- Умение верстать HTML

- Хорошее знание JS будет плюсом, но не обязательно.

- Умение писать код, который потом можно поддерживать. Вы должны не понаслышке знать что такое рефакторинг, стандарты кодирования, шаблоны проектирования.

- Умение писать код, который работает.

- Умение работать над проектами в команде, синхронизировать свою работу с другими участниками и использовать системы контроля версий (сейчас это git). Не знаете как работает git - не беда, научим, но понимание принципов необходимо.

Работа - контрактная, предпочтительно в офисе примерно на полгода с фиксированной заработной платой и бонусом по завершении. Удалённые кандидаты тоже будут рассмотрены, но предпочтение тем кто готов работать в офисе.

Заработная плата указана условно и в зависимости от скиллов может варьироваться от 35 до 90 тыс. руб.