Нужен программист для созданияв веб-сайтов

Только для жителей г.Запорожье Молодая развивающаяся компания производит набор начинающих WEB программистов. требования к кандидатам: 1) высшее образование; 2) знание технического английского (уверенное чтение технической документации); 3) умение быстро разбираться в разных CMS; 4) общее знания PHP(ООП), SQL,общие понятия: perl, java; 5) ...
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На постоянной основе нужен программист, оплата сдельная ЯД или WMZ. Работа с Веб сайтами (cms, формы, правки, и почее).
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