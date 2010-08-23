Веб-разработчик/SEO специалист

Станьте частью команды Auslogics Software, быстрорастущей компании, основанной в Сиднее, Австралия. С нами Вы раскроете свои таланты в области веб-разработки и SEO; мы обещаем много сложных, но разнообразных и интересных заданий. Вы будете работать с нами удаленно, поэтому Вы сможете работать из комфорта своего дома или офиса. Работа на полную ставку, не менее 7-8 часов в день по рабочим дням, с почасовой оплатой.

Требования:

- Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL

- Отличное знание английского языка

- Желателен опыт SEO и Adwords

- Linux, Apache

Обязанности:

- SEM, Adword Campaigns

- Работа над web проектами

Ваше подробное резюме присылайте по адресу jobs (at) auslogics.com. Наш адрес в интернет: http://www.auslogics.com.