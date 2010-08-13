Станьте частью команды Auslogics Software, быстрорастущей компании, основанной в Сиднее, Австралия. С нами Вы раскроете свои таланты в области веб-разработки и SEO; мы обещаем много сложных, но разнообразных и интересных заданий. Вы будете работать с ...
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Требуется программист на javascript для написания многофункционального клиентского приложения. (Веб конференция),
Требования: javascript от года
Объектно-ориентированное програмирование - желательно.
Свободное время.
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