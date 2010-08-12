Технический директор (старший программист)

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Стартапу, связанному с социальными играми, требуется технический директор (старший программист, архитектор).

Обязанности:

- Проектирование системы, выбор технологий и создание баз данных, ядра, внутренних программных интерфейсов.

- Участие в создании команды разработчиков, распределение работы, ТЗ.

Обязателен опыт участия в проектировании, разработке или оптимизации высоконагруженных систем. Успешному кандидату – достойный оклад, участие в прибыли и работа в уникальном проекте. Работа строго в офисе.

В отклике обязательно подробное описание своего практического опыта.

13 лет назад
Neformator
Максим 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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