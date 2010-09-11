Neformator

Максим Neformator

 
53 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется юрист для проведения онлайн-консультаций

    На ноябрь (и возможно, 1ю половину декабря) ищем юриста, готового в течение рабочего дня отвечать на вопросы нуждающихся в юридической консультации. Ваше местонахождение не имеет значения, для работы Вам понадобятся подключённые к компьютеру видеокамера, динамики ...

    Юридические услуги2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаю разработчика PHP+MySQL

    Для постоянной удалённой работы требуется разработчик PHP+MySQL. Необходима способность быстро разобраться в чужом коде (CMS – самописная, код плохой). Желателен опыт: - работы с сайтами, взаимодействующие со сторонними сервисами через их API; - работы с ...

    PHPMySQLRedmine
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    Нужен дизайн главной страницы сайта http://iamthebest.ru . Требование, собственно одно: центром внимания должно быть фото, а также имя и небольшое сообщение рядом с фото, которых может и не быть). Меню должно быть максимально незаметно, чтобы его ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Технический директор (старший программист)

    Стартапу, связанному с социальными играми, требуется технический директор (старший программист, архитектор). Обязанности: - Проектирование системы, выбор технологий и создание баз данных, ядра, внутренних программных интерфейсов. - Участие в создании команды разработчиков, распределение работы, ТЗ. Обязателен опыт участия в проектировании, ...

    Создание базы данных
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад