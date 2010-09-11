Neformator

На ноябрь (и возможно, 1ю половину декабря) ищем юриста, готового в течение рабочего дня отвечать на вопросы нуждающихся в юридической консультации. Ваше местонахождение не имеет значения, для работы Вам понадобятся подключённые к компьютеру видеокамера, динамики ...
- Юридические услуги2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для постоянной удалённой работы требуется разработчик PHP+MySQL. Необходима способность быстро разобраться в чужом коде (CMS – самописная, код плохой). Желателен опыт: - работы с сайтами, взаимодействующие со сторонними сервисами через их API; - работы с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн главной страницы сайта http://iamthebest.ru . Требование, собственно одно: центром внимания должно быть фото, а также имя и небольшое сообщение рядом с фото, которых может и не быть). Меню должно быть максимально незаметно, чтобы его ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
Стартапу, связанному с социальными играми, требуется технический директор (старший программист, архитектор). Обязанности: - Проектирование системы, выбор технологий и создание баз данных, ядра, внутренних программных интерфейсов. - Участие в создании команды разработчиков, распределение работы, ТЗ. Обязателен опыт участия в проектировании, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад