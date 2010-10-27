Требуется юрист для проведения онлайн-консультаций

Специализация: Аутсорсинг/Консалтинг Удаленная работа Варианты оплаты: Без предоплаты Способ оплаты: Электронные деньги Описание проекта: Для удаленной работы требуется квалифицированный юрист. Обязанности: ...
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На ноябрь (и возможно, 1ю половину декабря) ищем юриста, готового в течение рабочего дня отвечать на вопросы нуждающихся в юридической консультации. Ваше местонахождение не имеет значения, для работы Вам понадобятся подключённые к компьютеру видеокамера, динамики и микрофон (или ноутбук с наличием таковых). Взаимодействие с клиентами – через сайт http://on-line-center.ru .
Ориентировочный график работы – по рабочим дням с 9 до 18 часов (всё это время необходимо находиться онлайн и без задержек отвечать на обращения клиентов), перерыв с 13 до 14 московского времени. Оклад (сообщите свои пожелания по его размеру) + %% от сумм, заплаченных клиентами. Выплаты банковским переводом или электронными деньгами.
Буду рад Вашему резюме с указанием образования, опыта работы и специализации.
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