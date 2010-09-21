Специализация: Аутсорсинг/Консалтинг

Удаленная работа

Варианты оплаты: Без предоплаты

Способ оплаты: Электронные деньги

Описание проекта:

Для удаленной работы требуется квалифицированный юрист.

Обязанности: консультации по вопросам действующего законодательства, юридическая экспертиза документов, составление проектов договоров, исковых заявлений, локальных актов.

Я присылаю Вам заказ, Вы его выполняете. Срок выполнения НЕ БОЛЕЕ 2х ДНЕЙ (в исключительных случаях возможно увеличения срока выполнения работы всего до 4х дней). Работа оплачивается после выполнения.

Стоимость отдельных видов работ указана в прилагаемом файле. Опять же в исключительных случаях, например, когда имеется объемный заказ, возможно увеличение оплаты, но не более чем в 1,5 раза.

В случае успешного выполнения работ помимо основной оплаты заказа ежемесяно буду выплачивать премии.

Обязательные требования:

Выполнение работы КАЧЕСТВЕННО и В СРОК.